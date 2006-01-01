Do Your Own Research (DYOR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Do Your Own Research (DYOR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Do Your Own Research (DYOR) Informacije A user-friendly app to help you start investing in DeFi & Web3 in seconds. The world of Web3 & DeFi is full of opportunities for everyone to get on board the next high-valued venture at ground zero. But transitioning to Web3 is time-consuming, and it comes with a steep learning curve. This is because the current landscape lacks investor-friendly tools for discovery, investment and decentralized portfolio management. This, together with the effort required to identify & filter out information that is legitimate and useful, makes Web3 a "high-risk" pursuit. Dyor is designed to simplify the DeFi and Web3 investing process, so everybody can discover and invest in high-quality Web3 projects easily. Further, by connecting investors with each other, Dyor drives knowledge sharing, follow-trading and social investing, thus enabling new investors to transact comfortably in the space and make better investments. Službena web stranica: https://dyor.exchange/ Bijela knjiga: https://wp.dyor.exchange/

Do Your Own Research (DYOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Do Your Own Research (DYOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 800.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.22K Povijesni maksimum: $ 0.0222497 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Do Your Own Research (DYOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Do Your Own Research (DYOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DYOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DYOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

DYOR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DYOR? Naša DYOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

