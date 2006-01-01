Do Your Own Research (DYOR) Tokenomika
A user-friendly app to help you start investing in DeFi & Web3 in seconds.
The world of Web3 & DeFi is full of opportunities for everyone to get on board the next high-valued venture at ground zero. But transitioning to Web3 is time-consuming, and it comes with a steep learning curve.
This is because the current landscape lacks investor-friendly tools for discovery, investment and decentralized portfolio management. This, together with the effort required to identify & filter out information that is legitimate and useful, makes Web3 a “high-risk” pursuit.
Dyor is designed to simplify the DeFi and Web3 investing process, so everybody can discover and invest in high-quality Web3 projects easily. Further, by connecting investors with each other, Dyor drives knowledge sharing, follow-trading and social investing, thus enabling new investors to transact comfortably in the space and make better investments.
Do Your Own Research (DYOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Do Your Own Research (DYOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DYOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DYOR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku DYOR tokena, istražite DYOR cijenu tokena uživo!
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.