DNA (DNA) Informacije 🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬 Službena web stranica: https://dnacto.club Kupi DNA odmah!

DNA (DNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DNA (DNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 722.93K $ 722.93K $ 722.93K Ukupna količina: $ 41,989.05T $ 41,989.05T $ 41,989.05T Količina u optjecaju: $ 41,989.05T $ 41,989.05T $ 41,989.05T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 722.93K $ 722.93K $ 722.93K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DNA (DNA)

DNA (DNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DNA (DNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DNA tokena, istražite DNA cijenu tokena uživo!

DNA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DNA? Naša DNA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

