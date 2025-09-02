DNA Token (DNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -7.14% Promjena cijene (7D) -8.57% Promjena cijene (7D) -8.57%

DNA Token (DNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNA se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -7.14% u posljednjih 24 sata i -8.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DNA Token (DNA)

Tržišna kapitalizacija $ 473.51K$ 473.51K $ 473.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 476.35K$ 476.35K $ 476.35K Količina u optjecaju 416.20B 416.20B 416.20B Ukupna količina 418,693,474,364.6668 418,693,474,364.6668 418,693,474,364.6668

Trenutačna tržišna kapitalizacija DNA Token je $ 473.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNA je 416.20B, s ukupnom količinom od 418693474364.6668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 476.35K.