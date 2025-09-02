DNA (DNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -18.49% Promjena cijene (1D) -17.08% Promjena cijene (7D) -28.42% Promjena cijene (7D) -28.42%

DNA (DNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNA se promijenio za -18.49% u posljednjih sat vremena, -17.08% u posljednjih 24 sata i -28.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DNA (DNA)

Tržišna kapitalizacija $ 662.93K$ 662.93K $ 662.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 662.93K$ 662.93K $ 662.93K Količina u optjecaju 41,990.46T 41,990.46T 41,990.46T Ukupna količina 4.199045866491241e+16 4.199045866491241e+16 4.199045866491241e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija DNA je $ 662.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNA je 41,990.46T, s ukupnom količinom od 4.199045866491241e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 662.93K.