DNA Cijena (DNA)

Neuvršten

1 DNA u USD cijena uživo:

--
----
-16.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DNA (DNA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:47:02 (UTC+8)

DNA (DNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-18.49%

-17.08%

-28.42%

-28.42%

DNA (DNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNA se promijenio za -18.49% u posljednjih sat vremena, -17.08% u posljednjih 24 sata i -28.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DNA (DNA)

$ 662.93K
$ 662.93K$ 662.93K

--
----

$ 662.93K
$ 662.93K$ 662.93K

41,990.46T
41,990.46T 41,990.46T

4.199045866491241e+16
4.199045866491241e+16 4.199045866491241e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija DNA je $ 662.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNA je 41,990.46T, s ukupnom količinom od 4.199045866491241e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 662.93K.

DNA (DNA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DNA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DNA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DNA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DNA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-17.08%
30 dana$ 0+18.37%
60 dana$ 0-5.54%
90 dana$ 0--

Što je DNA (DNA)

🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬

Resurs DNA (DNA)

Službena web-stranica

DNA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DNA (DNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DNA (DNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DNA.

Provjerite DNA predviđanje cijene sada!

DNA u lokalnim valutama

DNA (DNA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DNA (DNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DNA (DNA)

Koliko DNA (DNA) vrijedi danas?
Cijena DNA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DNA u USD?
Trenutačna cijena DNA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DNA?
Tržišna kapitalizacija za DNA je $ 662.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DNA?
Količina u optjecaju za DNA je 41,990.46T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DNA?
DNA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DNA?
DNA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DNA?
24-satni obujam trgovanja za DNA je -- USD.
Hoće li DNA još narasti ove godine?
DNA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DNA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:47:02 (UTC+8)

