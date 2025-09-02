Dmarketplace ($DMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.96% Promjena cijene (1D) -3.54% Promjena cijene (7D) -14.66% Promjena cijene (7D) -14.66%

Dmarketplace ($DMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DMP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DMP se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, -3.54% u posljednjih 24 sata i -14.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dmarketplace ($DMP)

Tržišna kapitalizacija $ 120.17K$ 120.17K $ 120.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Količina u optjecaju 92.00B 92.00B 92.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dmarketplace je $ 120.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DMP je 92.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 130.61K.