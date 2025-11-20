DLMM Cijena danas

Trenutačna cijena DLMM (DLMM) danas je $ 0.0003697, s promjenom od 18.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DLMM u USD je $ 0.0003697 po DLMM.

DLMM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 281,572, s količinom u optjecaju od 765.52M DLMM. Tijekom posljednja 24 sata, DLMM trgovao je između $ 0.00034143 (niska) i $ 0.00045254 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00177886, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007724.

U kratkoročnim performansama, DLMM se kretao +1.47% u posljednjem satu i -25.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DLMM (DLMM)

Tržišna kapitalizacija $ 281.57K$ 281.57K $ 281.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 317.25K$ 317.25K $ 317.25K Količina u optjecaju 765.52M 765.52M 765.52M Ukupna količina 862,519,027.6904395 862,519,027.6904395 862,519,027.6904395

