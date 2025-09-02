Djed (DJED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.98256 $ 0.98256 $ 0.98256 24-satna najniža cijena $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.98256$ 0.98256 $ 0.98256 24-satna najviša cijena $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Najviša cijena ikada $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Najniža cijena $ 0.725782$ 0.725782 $ 0.725782 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) +0.92% Promjena cijene (7D) +1.76% Promjena cijene (7D) +1.76%

Djed (DJED) cijena u stvarnom vremenu je $1.008. Tijekom protekla 24 sata, DJEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.98256 i najviše cijene $ 1.037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DJED je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.725782.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DJED se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i +1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Djed (DJED)

Tržišna kapitalizacija $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Količina u optjecaju 4.02M 4.02M 4.02M Ukupna količina 4,019,107.3 4,019,107.3 4,019,107.3

Trenutačna tržišna kapitalizacija Djed je $ 4.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DJED je 4.02M, s ukupnom količinom od 4019107.3. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.04M.