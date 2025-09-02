DJCAT (DJCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01294105$ 0.01294105 $ 0.01294105 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.12% Promjena cijene (1D) +0.90% Promjena cijene (7D) +3.03% Promjena cijene (7D) +3.03%

DJCAT (DJCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DJCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DJCAT je $ 0.01294105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DJCAT se promijenio za -1.12% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i +3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DJCAT (DJCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 77.76K$ 77.76K $ 77.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.76K$ 77.76K $ 77.76K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,997,802.44 999,997,802.44 999,997,802.44

Trenutačna tržišna kapitalizacija DJCAT je $ 77.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DJCAT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997802.44. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.76K.