DiviSwap Cijena danas

Trenutačna cijena DiviSwap (DSWAP) danas je $ 0.113112, s promjenom od 2.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DSWAP u USD je $ 0.113112 po DSWAP.

DiviSwap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,420, s količinom u optjecaju od 233.47K DSWAP. Tijekom posljednja 24 sata, DSWAP trgovao je između $ 0.109914 (niska) i $ 0.1159 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.189789, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.083572.

U kratkoročnim performansama, DSWAP se kretao -0.27% u posljednjem satu i -10.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DiviSwap (DSWAP)

Tržišna kapitalizacija $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.26K$ 69.26K $ 69.26K Količina u optjecaju 233.47K 233.47K 233.47K Ukupna količina 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DiviSwap je $ 26.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSWAP je 233.47K, s ukupnom količinom od 612059.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.26K.