Divinely Protected Cijena (DP)

Neuvršten

1 DP u USD cijena uživo:

$0.0003713
+3.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Divinely Protected (DP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:03:51 (UTC+8)

Divinely Protected (DP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00035205
24-satna najniža cijena
$ 0.0004038
24-satna najviša cijena

$ 0.00035205
$ 0.0004038
$ 0.00497012
$ 0.0000109
-0.31%

+3.70%

-34.21%

-34.21%

Divinely Protected (DP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0003713. Tijekom protekla 24 sata, DPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00035205 i najviše cijene $ 0.0004038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DP je $ 0.00497012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DP se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +3.70% u posljednjih 24 sata i -34.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Divinely Protected (DP)

$ 369.10K
--
$ 369.10K
994.08M
994,084,995.50435
Trenutačna tržišna kapitalizacija Divinely Protected je $ 369.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DP je 994.08M, s ukupnom količinom od 994084995.50435. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.10K.

Divinely Protected (DP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Divinely Protected u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Divinely Protected u USD iznosila je $ -0.0000801598.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Divinely Protected u USD iznosila je $ +0.0028839198.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Divinely Protected u USD iznosila je $ +0.000342998551452543476.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.70%
30 dana$ -0.0000801598-21.58%
60 dana$ +0.0028839198+776.71%
90 dana$ +0.000342998551452543476+1,211.95%

Što je Divinely Protected (DP)

my assets are divinely protected

Resurs Divinely Protected (DP)

Službena web-stranica

Divinely Protected Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Divinely Protected (DP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Divinely Protected (DP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Divinely Protected.

Provjerite Divinely Protected predviđanje cijene sada!

DP u lokalnim valutama

Divinely Protected (DP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Divinely Protected (DP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Divinely Protected (DP)

Koliko Divinely Protected (DP) vrijedi danas?
Cijena DP uživo u USD je 0.0003713 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DP u USD?
Trenutačna cijena DP u USD je $ 0.0003713. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Divinely Protected?
Tržišna kapitalizacija za DP je $ 369.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DP?
Količina u optjecaju za DP je 994.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DP?
DP je postigao ATH cijenu od 0.00497012 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DP?
DP je vidio ATL cijenu od 0.0000109 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DP?
24-satni obujam trgovanja za DP je -- USD.
Hoće li DP još narasti ove godine?
DP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:03:51 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.