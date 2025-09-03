Divinely Protected (DP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00035205 $ 0.00035205 $ 0.00035205 24-satna najniža cijena $ 0.0004038 $ 0.0004038 $ 0.0004038 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00035205$ 0.00035205 $ 0.00035205 24-satna najviša cijena $ 0.0004038$ 0.0004038 $ 0.0004038 Najviša cijena ikada $ 0.00497012$ 0.00497012 $ 0.00497012 Najniža cijena $ 0.0000109$ 0.0000109 $ 0.0000109 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +3.70% Promjena cijene (7D) -34.21% Promjena cijene (7D) -34.21%

Divinely Protected (DP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0003713. Tijekom protekla 24 sata, DPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00035205 i najviše cijene $ 0.0004038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DP je $ 0.00497012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DP se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +3.70% u posljednjih 24 sata i -34.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Divinely Protected (DP)

Tržišna kapitalizacija $ 369.10K$ 369.10K $ 369.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 369.10K$ 369.10K $ 369.10K Količina u optjecaju 994.08M 994.08M 994.08M Ukupna količina 994,084,995.50435 994,084,995.50435 994,084,995.50435

Trenutačna tržišna kapitalizacija Divinely Protected je $ 369.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DP je 994.08M, s ukupnom količinom od 994084995.50435. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.10K.