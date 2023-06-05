DIVA Protocol (DIVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DIVA Protocol (DIVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DIVA Protocol (DIVA) Informacije What is the project about? DIVA Protocol is a highly versatile smart contract-based system for creating and managing derivative financial contracts peer-to-peer. What makes your project unique? DIVA Protocol distinguishes itself from peers like Augur, Polymarket, and Opyn in several key ways: High customization: DIVA Protocol offers unmatched customization, allowing users to select virtually any metric as the underlying and choose from a wide range of payoff profiles.

Compliance layer: DIVA Protocol is one of the first DeFi protocols that implements a compliance feature to enable traditional financial institutions to use DIVA Protocol while complying with existing KYC and AML regulations.

Gas optimized: DIVA Protocol implements an efficient off-chain matching mechanism with an on-chain settlement process leveraging the EIP712 signature standard, thereby optimizing gas usage by creating the derivative contract on-chain only when a counterparty is found.

Composable: DIVA Protocol harnesses the true power of decentralized finance by prioritizing composability. Developers can seamlessly combine DIVA Protocol with any oracle and trading infrastructure when building end-user applications. History of your project. The project was founded end of 2020 by two individuals that combine 15+ years of expertise in traditional finance, including derivatives trading and portfolio & risk management, and 6+ years of experience in smart contract development. DIVA Protocol was released on mainnet on 4/5th June 2023. What’s next for your project? Grow developer community

The DIVA Token is DIVA Protocol's governance token and empowers its holders to influence the direction of the protocol by delegating the management of the treasury funds and (limited) protocol governance rights to candidates of their choosing. For more infos, see: https://www.divaprotocol.io/posts/diva-tokenomics Službena web stranica: https://www.divaprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docs.divaprotocol.io/

DIVA Protocol (DIVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DIVA Protocol (DIVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 363.38K $ 363.38K $ 363.38K Povijesni maksimum: $ 0.053888 $ 0.053888 $ 0.053888 Povijesni minimum: $ 0.00141551 $ 0.00141551 $ 0.00141551 Trenutna cijena: $ 0.00363383 $ 0.00363383 $ 0.00363383 Saznajte više o cijeni DIVA Protocol (DIVA)

DIVA Protocol (DIVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DIVA Protocol (DIVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIVA tokena, istražite DIVA cijenu tokena uživo!

