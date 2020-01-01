Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ditto Staked Aptos (STAPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ditto Staked Aptos (STAPT) Informacije Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Službena web stranica: https://www.dittofinance.io/ Kupi STAPT odmah!

Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ditto Staked Aptos (STAPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 230.49K $ 230.49K $ 230.49K Ukupna količina: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K Količina u optjecaju: $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 230.49K $ 230.49K $ 230.49K Povijesni maksimum: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 Povijesni minimum: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 Trenutna cijena: $ 4.68 $ 4.68 $ 4.68 Saznajte više o cijeni Ditto Staked Aptos (STAPT)

Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ditto Staked Aptos (STAPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STAPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STAPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STAPT tokena, istražite STAPT cijenu tokena uživo!

