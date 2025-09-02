Ditto Staked Aptos (STAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.56 $ 4.56 $ 4.56 24-satna najniža cijena $ 4.8 $ 4.8 $ 4.8 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.56$ 4.56 $ 4.56 24-satna najviša cijena $ 4.8$ 4.8 $ 4.8 Najviša cijena ikada $ 18.76$ 18.76 $ 18.76 Najniža cijena $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 Promjena cijene (1H) -1.20% Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) -1.52% Promjena cijene (7D) -1.52%

Ditto Staked Aptos (STAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.69. Tijekom protekla 24 sata, STAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.56 i najviše cijene $ 4.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAPT je $ 18.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.79.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAPT se promijenio za -1.20% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i -1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ditto Staked Aptos (STAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 231.09K$ 231.09K $ 231.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 231.09K$ 231.09K $ 231.09K Količina u optjecaju 49.29K 49.29K 49.29K Ukupna količina 49,285.0 49,285.0 49,285.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ditto Staked Aptos je $ 231.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAPT je 49.29K, s ukupnom količinom od 49285.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 231.09K.