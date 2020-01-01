Districts (DSTRX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Districts (DSTRX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Districts (DSTRX) Informacije Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Službena web stranica: https://districts.xyz/ Bijela knjiga: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Kupi DSTRX odmah!

Districts (DSTRX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Districts (DSTRX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Ukupna količina: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Količina u optjecaju: $ 123.05M $ 123.05M $ 123.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.90M $ 4.90M $ 4.90M Povijesni maksimum: $ 0.067029 $ 0.067029 $ 0.067029 Povijesni minimum: $ 0.02729575 $ 0.02729575 $ 0.02729575 Trenutna cijena: $ 0.03925968 $ 0.03925968 $ 0.03925968 Saznajte više o cijeni Districts (DSTRX)

Districts (DSTRX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Districts (DSTRX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DSTRX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DSTRX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DSTRX tokena, istražite DSTRX cijenu tokena uživo!

DSTRX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DSTRX? Naša DSTRX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DSTRX predviđanje cijene tokena odmah!

