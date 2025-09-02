Districts (DSTRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03923175 24-satna najviša cijena $ 0.03930378 Najviša cijena ikada $ 0.067029 Najniža cijena $ 0.02729575 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -20.54%

Districts (DSTRX) cijena u stvarnom vremenu je $0.03928553. Tijekom protekla 24 sata, DSTRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03923175 i najviše cijene $ 0.03930378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSTRX je $ 0.067029, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02729575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSTRX se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -20.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Districts (DSTRX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.83M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.91M Količina u optjecaju 123.05M Ukupna količina 125,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Districts je $ 4.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSTRX je 123.05M, s ukupnom količinom od 125000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.91M.