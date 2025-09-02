Više o DSTRX

Districts Logotip

Districts Cijena (DSTRX)

Neuvršten

1 DSTRX u USD cijena uživo:

$0.03928593
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Districts (DSTRX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:17:30 (UTC+8)

Districts (DSTRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03923175
24-satna najniža cijena
$ 0.03930378
24-satna najviša cijena

$ 0.03923175
$ 0.03930378
$ 0.067029
$ 0.02729575
+0.02%

-0.01%

-20.54%

-20.54%

Districts (DSTRX) cijena u stvarnom vremenu je $0.03928553. Tijekom protekla 24 sata, DSTRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03923175 i najviše cijene $ 0.03930378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSTRX je $ 0.067029, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02729575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSTRX se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -20.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Districts (DSTRX)

$ 4.83M
--
$ 4.91M
123.05M
125,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Districts je $ 4.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSTRX je 123.05M, s ukupnom količinom od 125000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.91M.

Districts (DSTRX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Districts u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Districts u USD iznosila je $ -0.0022878360.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Districts u USD iznosila je $ -0.0032959223.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Districts u USD iznosila je $ -0.01411826748954552.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.01%
30 dana$ -0.0022878360-5.82%
60 dana$ -0.0032959223-8.38%
90 dana$ -0.01411826748954552-26.43%

Što je Districts (DSTRX)

Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.

Districts Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Districts (DSTRX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Districts (DSTRX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Districts.

Provjerite Districts predviđanje cijene sada!

DSTRX u lokalnim valutama

Districts (DSTRX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Districts (DSTRX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DSTRX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Districts (DSTRX)

Koliko Districts (DSTRX) vrijedi danas?
Cijena DSTRX uživo u USD je 0.03928553 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DSTRX u USD?
Trenutačna cijena DSTRX u USD je $ 0.03928553. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Districts?
Tržišna kapitalizacija za DSTRX je $ 4.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DSTRX?
Količina u optjecaju za DSTRX je 123.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DSTRX?
DSTRX je postigao ATH cijenu od 0.067029 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DSTRX?
DSTRX je vidio ATL cijenu od 0.02729575 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DSTRX?
24-satni obujam trgovanja za DSTRX je -- USD.
Hoće li DSTRX još narasti ove godine?
DSTRX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DSTRX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:17:30 (UTC+8)

