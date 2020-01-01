DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Informacije DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Službena web stranica: https://distributesol.io

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.90K Ukupna količina: $ 948.54M Količina u optjecaju: $ 948.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.90K Povijesni maksimum: $ 0.00707312 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DISTRIBUTE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DISTRIBUTE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

