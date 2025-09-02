DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00707312$ 0.00707312 $ 0.00707312 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.46% Promjena cijene (1D) -11.68% Promjena cijene (7D) +1.76% Promjena cijene (7D) +1.76%

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DISTRIBUTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DISTRIBUTE je $ 0.00707312, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DISTRIBUTE se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, -11.68% u posljednjih 24 sata i +1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DISTRIBUTE (DISTRIBUTE)

Tržišna kapitalizacija $ 49.32K$ 49.32K $ 49.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.32K$ 49.32K $ 49.32K Količina u optjecaju 948.55M 948.55M 948.55M Ukupna količina 948,545,310.940965 948,545,310.940965 948,545,310.940965

Trenutačna tržišna kapitalizacija DISTRIBUTE je $ 49.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DISTRIBUTE je 948.55M, s ukupnom količinom od 948545310.940965. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.32K.