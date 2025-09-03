DISCO Chicken (DISCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00211762$ 0.00211762 $ 0.00211762 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

DISCO Chicken (DISCO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DISCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DISCO je $ 0.00211762, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DISCO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DISCO Chicken (DISCO)

Tržišna kapitalizacija $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,973,062.571351 999,973,062.571351 999,973,062.571351

Trenutačna tržišna kapitalizacija DISCO Chicken je $ 16.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DISCO je 999.97M, s ukupnom količinom od 999973062.571351. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.24K.