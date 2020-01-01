DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DISCIPLINE (DISCIPLINE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Informacije Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Službena web stranica: https://www.discipline.gg Kupi DISCIPLINE odmah!

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DISCIPLINE (DISCIPLINE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.79K $ 15.79K $ 15.79K Ukupna količina: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Količina u optjecaju: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.79K $ 15.79K $ 15.79K Povijesni maksimum: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DISCIPLINE (DISCIPLINE)

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DISCIPLINE (DISCIPLINE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DISCIPLINE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DISCIPLINE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DISCIPLINE tokena, istražite DISCIPLINE cijenu tokena uživo!

DISCIPLINE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DISCIPLINE? Naša DISCIPLINE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DISCIPLINE predviđanje cijene tokena odmah!

