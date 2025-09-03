Više o DISCIPLINE

DISCIPLINE Informacije o cijeni

DISCIPLINE Službena web stranica

DISCIPLINE Tokenomija

DISCIPLINE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DISCIPLINE Logotip

DISCIPLINE Cijena (DISCIPLINE)

Neuvršten

1 DISCIPLINE u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DISCIPLINE (DISCIPLINE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:34:53 (UTC+8)

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010299
$ 0.0010299$ 0.0010299

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.17%

+6.97%

+6.97%

DISCIPLINE (DISCIPLINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DISCIPLINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DISCIPLINE je $ 0.0010299, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DISCIPLINE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i +6.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DISCIPLINE (DISCIPLINE)

$ 15.72K
$ 15.72K$ 15.72K

--
----

$ 15.72K
$ 15.72K$ 15.72K

999.56M
999.56M 999.56M

999,557,284.315689
999,557,284.315689 999,557,284.315689

Trenutačna tržišna kapitalizacija DISCIPLINE je $ 15.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DISCIPLINE je 999.56M, s ukupnom količinom od 999557284.315689. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.72K.

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DISCIPLINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DISCIPLINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DISCIPLINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DISCIPLINE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.17%
30 dana$ 0+13.61%
60 dana$ 0+0.01%
90 dana$ 0--

Što je DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Službena web-stranica

DISCIPLINE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DISCIPLINE (DISCIPLINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DISCIPLINE (DISCIPLINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DISCIPLINE.

Provjerite DISCIPLINE predviđanje cijene sada!

DISCIPLINE u lokalnim valutama

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DISCIPLINE (DISCIPLINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DISCIPLINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Koliko DISCIPLINE (DISCIPLINE) vrijedi danas?
Cijena DISCIPLINE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DISCIPLINE u USD?
Trenutačna cijena DISCIPLINE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DISCIPLINE?
Tržišna kapitalizacija za DISCIPLINE je $ 15.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DISCIPLINE?
Količina u optjecaju za DISCIPLINE je 999.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DISCIPLINE?
DISCIPLINE je postigao ATH cijenu od 0.0010299 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DISCIPLINE?
DISCIPLINE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DISCIPLINE?
24-satni obujam trgovanja za DISCIPLINE je -- USD.
Hoće li DISCIPLINE još narasti ove godine?
DISCIPLINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DISCIPLINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:34:53 (UTC+8)

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.