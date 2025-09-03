DISCIPLINE (DISCIPLINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0010299$ 0.0010299 $ 0.0010299 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.17% Promjena cijene (7D) +6.97% Promjena cijene (7D) +6.97%

DISCIPLINE (DISCIPLINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DISCIPLINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DISCIPLINE je $ 0.0010299, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DISCIPLINE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i +6.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Tržišna kapitalizacija $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K Količina u optjecaju 999.56M 999.56M 999.56M Ukupna količina 999,557,284.315689 999,557,284.315689 999,557,284.315689

Trenutačna tržišna kapitalizacija DISCIPLINE je $ 15.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DISCIPLINE je 999.56M, s ukupnom količinom od 999557284.315689. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.72K.