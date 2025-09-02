Dippy Speech (SN58) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.753481 $ 0.753481 $ 0.753481 24-satna najniža cijena $ 0.791327 $ 0.791327 $ 0.791327 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.753481$ 0.753481 $ 0.753481 24-satna najviša cijena $ 0.791327$ 0.791327 $ 0.791327 Najviša cijena ikada $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Najniža cijena $ 0.703119$ 0.703119 $ 0.703119 Promjena cijene (1H) -0.67% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -22.67% Promjena cijene (7D) -22.67%

Dippy Speech (SN58) cijena u stvarnom vremenu je $0.781543. Tijekom protekla 24 sata, SN58trgovalo je između najniže cijene $ 0.753481 i najviše cijene $ 0.791327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN58 je $ 1.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.703119.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN58 se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -22.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dippy Speech (SN58)

Tržišna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Količina u optjecaju 2.07M 2.07M 2.07M Ukupna količina 2,071,251.033773264 2,071,251.033773264 2,071,251.033773264

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dippy Speech je $ 1.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN58 je 2.07M, s ukupnom količinom od 2071251.033773264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62M.