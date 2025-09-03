DinoX (DNXC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) -48.94% Promjena cijene (7D) -48.94%

DinoX (DNXC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DNXCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNXC je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNXC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i -48.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DinoX (DNXC)

Tržišna kapitalizacija $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K Količina u optjecaju 160.00M 160.00M 160.00M Ukupna količina 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DinoX je $ 5.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNXC je 160.00M, s ukupnom količinom od 160000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.52K.