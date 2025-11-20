DinoSwap Cijena danas

Trenutačna cijena DinoSwap (DINO) danas je $ 0.00051621, s promjenom od 3.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DINO u USD je $ 0.00051621 po DINO.

DinoSwap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 80,375, s količinom u optjecaju od 155.47M DINO. Tijekom posljednja 24 sata, DINO trgovao je između $ 0.00051383 (niska) i $ 0.0005368 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.39, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00038539.

U kratkoročnim performansama, DINO se kretao -0.33% u posljednjem satu i -8.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DinoSwap (DINO)

Tržišna kapitalizacija $ 80.38K$ 80.38K $ 80.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.30K$ 90.30K $ 90.30K Količina u optjecaju 155.47M 155.47M 155.47M Ukupna količina 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595

