DINOSHI (DINOSHI) Informacije $DINOSHI is set to become the governance token for DinoLFG , holders will have a unique opportunity to actively participate in the decision-making process. By holding $DINOSHI, you gain the power to vote and influence the direction that DinoLFG takes. This groundbreaking approach to governance is a testament to the project’s commitment to community involvement and decentralized decision-making. Dinoshi, the founder of DinoLFG, is demonstrating unwavering support for the project by allocating his own funds to create the DINO DAO. In an unprecedented move, Dinoshi has pledged 2,000,000 $DINO to the Dino DAO, along with dedicating 15% of the $DINOSHI supply to support its operations. These contributions will be personally financed by Dinoshi, ensuring that $DINOSHI holders have the resources needed to realize their vision of making DinoLFG the world’s premier memecoin. Službena web stranica: https://dinolfg.com/dinoshi Kupi DINOSHI odmah!

DINOSHI (DINOSHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DINOSHI (DINOSHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.76K $ 11.76K $ 11.76K Povijesni maksimum: $ 0.589568 $ 0.589568 $ 0.589568 Povijesni minimum: $ 0.00166454 $ 0.00166454 $ 0.00166454 Trenutna cijena: $ 0.00352842 $ 0.00352842 $ 0.00352842 Saznajte više o cijeni DINOSHI (DINOSHI)

DINOSHI (DINOSHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DINOSHI (DINOSHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DINOSHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DINOSHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DINOSHI tokena, istražite DINOSHI cijenu tokena uživo!

