DinoLFG Cijena danas

Trenutačna cijena DinoLFG (DINO) danas je --, s promjenom od 14.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DINO u USD je -- po DINO.

DinoLFG trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 174,829, s količinom u optjecaju od 312.95M DINO. Tijekom posljednja 24 sata, DINO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.162465, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DINO se kretao -0.79% u posljednjem satu i -16.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DinoLFG (DINO)

Tržišna kapitalizacija $ 174.83K$ 174.83K $ 174.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 186.22K$ 186.22K $ 186.22K Količina u optjecaju 312.95M 312.95M 312.95M Ukupna količina 333,333,333.0 333,333,333.0 333,333,333.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DinoLFG je $ 174.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DINO je 312.95M, s ukupnom količinom od 333333333.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.22K.