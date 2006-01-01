Dinero Staked ETH (PXETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dinero Staked ETH (PXETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dinero Staked ETH (PXETH) Informacije Pirex ETH is an Ether liquid staking token built on top of the Redacted DAO's Pirex platform and forms the foundation of the Dinero protocol. It is a two-token system built around ETH staking, consisting of pxETH and apxETH. Službena web stranica: https://dineroismoney.com/ Bijela knjiga: https://dineroismoney.com/whitepaper

Dinero Staked ETH (PXETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dinero Staked ETH (PXETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 22.08K Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 95.27M Povijesni maksimum: $ 12,080.23 Povijesni minimum: $ 976.01 Trenutna cijena: $ 4,317.49

Dinero Staked ETH (PXETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dinero Staked ETH (PXETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PXETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PXETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PXETH tokena, istražite PXETH cijenu tokena uživo!

PXETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PXETH? Naša PXETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

