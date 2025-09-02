Dinero (DINERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00178275 $ 0.00178275 $ 0.00178275 24-satna najniža cijena $ 0.00848922 $ 0.00848922 $ 0.00848922 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00178275$ 0.00178275 $ 0.00178275 24-satna najviša cijena $ 0.00848922$ 0.00848922 $ 0.00848922 Najviša cijena ikada $ 0.194588$ 0.194588 $ 0.194588 Najniža cijena $ 0.00178275$ 0.00178275 $ 0.00178275 Promjena cijene (1H) -0.90% Promjena cijene (1D) -7.16% Promjena cijene (7D) -32.07% Promjena cijene (7D) -32.07%

Dinero (DINERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00788061. Tijekom protekla 24 sata, DINEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178275 i najviše cijene $ 0.00848922, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DINERO je $ 0.194588, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00178275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DINERO se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, -7.16% u posljednjih 24 sata i -32.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dinero (DINERO)

Tržišna kapitalizacija $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.82M$ 9.82M $ 9.82M Količina u optjecaju 804.73M 804.73M 804.73M Ukupna količina 1,245,956,651.622871 1,245,956,651.622871 1,245,956,651.622871

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dinero je $ 6.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DINERO je 804.73M, s ukupnom količinom od 1245956651.622871. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.82M.