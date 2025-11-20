dihcoin Cijena danas

Trenutačna cijena dihcoin (DIH) danas je $ 0.0000405, s promjenom od 1.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DIH u USD je $ 0.0000405 po DIH.

dihcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,536, s količinom u optjecaju od 998.72M DIH. Tijekom posljednja 24 sata, DIH trgovao je između $ 0.00003077 (niska) i $ 0.00004152 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00064411, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001856.

U kratkoročnim performansama, DIH se kretao -0.80% u posljednjem satu i +59.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu dihcoin (DIH)

Tržišna kapitalizacija $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K Količina u optjecaju 998.72M 998.72M 998.72M Ukupna količina 998,724,388.018622 998,724,388.018622 998,724,388.018622

