Dignity Gold (DIGAU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dignity Gold (DIGAU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dignity Gold (DIGAU) Informacije DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset Službena web stranica: https://dignitygold.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1tkjHVczj80JGnf0qdCVZc2abjET2MoDU/view?usp=sharing Kupi DIGAU odmah!

Dignity Gold (DIGAU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dignity Gold (DIGAU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.55B $ 17.55B $ 17.55B Povijesni maksimum: $ 6.22 $ 6.22 $ 6.22 Povijesni minimum: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Trenutna cijena: $ 5.85 $ 5.85 $ 5.85 Saznajte više o cijeni Dignity Gold (DIGAU)

Dignity Gold (DIGAU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dignity Gold (DIGAU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIGAU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIGAU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIGAU tokena, istražite DIGAU cijenu tokena uživo!

DIGAU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DIGAU? Naša DIGAU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DIGAU predviđanje cijene tokena odmah!

