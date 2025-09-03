Digital TreaZure (Z) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00126611$ 0.00126611 $ 0.00126611 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Digital TreaZure (Z) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, Ztrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Z je $ 0.00126611, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Z se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Digital TreaZure (Z)

Tržišna kapitalizacija $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.55K$ 13.55K $ 13.55K Količina u optjecaju 749.97M 749.97M 749.97M Ukupna količina 749,967,055.7618786 749,967,055.7618786 749,967,055.7618786

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital TreaZure je $ 13.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Z je 749.97M, s ukupnom količinom od 749967055.7618786. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.55K.