Trenutačna cijena Digital Slop (SLOP) danas je $ 0.00001215, s promjenom od 0.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLOP u USD je $ 0.00001215 po SLOP.

Digital Slop trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,146.55, s količinom u optjecaju od 999.44M SLOP. Tijekom posljednja 24 sata, SLOP trgovao je između $ 0.00001205 (niska) i $ 0.00001221 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00064503, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001163.

U kratkoročnim performansama, SLOP se kretao -0.32% u posljednjem satu i -14.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Digital Slop (SLOP)

Tržišna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Količina u optjecaju 999.44M 999.44M 999.44M Ukupna količina 999,436,371.610075 999,436,371.610075 999,436,371.610075

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital Slop je $ 12.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLOP je 999.44M, s ukupnom količinom od 999436371.610075. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.15K.