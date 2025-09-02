Više o DRC

Grafikon aktualnih cijena Digital Reserve Currency (DRC)
Digital Reserve Currency (DRC) Informacije o cijeni (USD)

Digital Reserve Currency (DRC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRC je $ 0.03003438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRC se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i -15.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Digital Reserve Currency (DRC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital Reserve Currency je $ 216.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 216.86K.

Digital Reserve Currency (DRC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Digital Reserve Currency u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Digital Reserve Currency u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Digital Reserve Currency u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Digital Reserve Currency u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.09%
30 dana$ 0+1.56%
60 dana$ 0+32.51%
90 dana$ 0--

Što je Digital Reserve Currency (DRC)

Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.

Resurs Digital Reserve Currency (DRC)

Službena web-stranica

Digital Reserve Currency Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Digital Reserve Currency (DRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Digital Reserve Currency (DRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Digital Reserve Currency.

Provjerite Digital Reserve Currency predviđanje cijene sada!

DRC u lokalnim valutama

Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Digital Reserve Currency (DRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Digital Reserve Currency (DRC)

Koliko Digital Reserve Currency (DRC) vrijedi danas?
Cijena DRC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DRC u USD?
Trenutačna cijena DRC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Digital Reserve Currency?
Tržišna kapitalizacija za DRC je $ 216.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DRC?
Količina u optjecaju za DRC je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DRC?
DRC je postigao ATH cijenu od 0.03003438 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DRC?
DRC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DRC?
24-satni obujam trgovanja za DRC je -- USD.
Hoće li DRC još narasti ove godine?
DRC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DRC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
