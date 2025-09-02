Digital Reserve Currency (DRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03003438$ 0.03003438 $ 0.03003438 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) -2.09% Promjena cijene (7D) -15.55% Promjena cijene (7D) -15.55%

Digital Reserve Currency (DRC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRC je $ 0.03003438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRC se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i -15.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Digital Reserve Currency (DRC)

Tržišna kapitalizacija $ 216.86K$ 216.86K $ 216.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 216.86K$ 216.86K $ 216.86K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital Reserve Currency je $ 216.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 216.86K.