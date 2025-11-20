Digital Oil Memecoin Cijena danas

Trenutačna cijena Digital Oil Memecoin (OIL) danas je --, s promjenom od 0.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OIL u USD je -- po OIL.

Digital Oil Memecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 88,774, s količinom u optjecaju od 998.28M OIL. Tijekom posljednja 24 sata, OIL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00353663, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, OIL se kretao -1.16% u posljednjem satu i -17.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Digital Oil Memecoin (OIL)

Tržišna kapitalizacija $ 88.77K$ 88.77K $ 88.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.77K$ 88.77K $ 88.77K Količina u optjecaju 998.28M 998.28M 998.28M Ukupna količina 998,279,596.340915 998,279,596.340915 998,279,596.340915

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital Oil Memecoin je $ 88.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OIL je 998.28M, s ukupnom količinom od 998279596.340915. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.77K.