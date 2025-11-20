Digital Gold Cijena danas

Trenutačna cijena Digital Gold (GOLD) danas je $ 0.00001417, s promjenom od 0.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOLD u USD je $ 0.00001417 po GOLD.

Digital Gold trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,169.63, s količinom u optjecaju od 1.00B GOLD. Tijekom posljednja 24 sata, GOLD trgovao je između $ 0.0000132 (niska) i $ 0.00001454 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00010403, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001204.

U kratkoročnim performansama, GOLD se kretao -0.60% u posljednjem satu i -17.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Digital Gold (GOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital Gold je $ 14.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOLD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.17K.