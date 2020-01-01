Digital Fitness (DEFIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Digital Fitness (DEFIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Digital Fitness (DEFIT) Informacije Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Službena web stranica: https://defit.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.defit.io/ Kupi DEFIT odmah!

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Digital Fitness (DEFIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Povijesni maksimum: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Povijesni minimum: $ 0.0138919 $ 0.0138919 $ 0.0138919 Trenutna cijena: $ 0.068071 $ 0.068071 $ 0.068071 Saznajte više o cijeni Digital Fitness (DEFIT)

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Digital Fitness (DEFIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEFIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEFIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEFIT tokena, istražite DEFIT cijenu tokena uživo!

DEFIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEFIT? Naša DEFIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEFIT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!