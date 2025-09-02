Više o DEFIT

DEFIT Informacije o cijeni

DEFIT Bijela knjiga

DEFIT Službena web stranica

DEFIT Tokenomija

DEFIT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Digital Fitness Logotip

Digital Fitness Cijena (DEFIT)

Neuvršten

1 DEFIT u USD cijena uživo:

$0.072543
$0.072543$0.072543
-1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Digital Fitness (DEFIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:16:58 (UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.069868
$ 0.069868$ 0.069868
24-satna najniža cijena
$ 0.07361
$ 0.07361$ 0.07361
24-satna najviša cijena

$ 0.069868
$ 0.069868$ 0.069868

$ 0.07361
$ 0.07361$ 0.07361

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.0138919
$ 0.0138919$ 0.0138919

+0.88%

-1.44%

-1.44%

-1.44%

Digital Fitness (DEFIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.072543. Tijekom protekla 24 sata, DEFITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.069868 i najviše cijene $ 0.07361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEFIT je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0138919.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEFIT se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Digital Fitness (DEFIT)

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

31.37M
31.37M 31.37M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital Fitness je $ 2.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEFIT je 31.37M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.63M.

Digital Fitness (DEFIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Digital Fitness u USD iznosila je $ -0.00106713639639183.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Digital Fitness u USD iznosila je $ +0.0072016990.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Digital Fitness u USD iznosila je $ +0.0222903746.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Digital Fitness u USD iznosila je $ +0.00130845111721094.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00106713639639183-1.44%
30 dana$ +0.0072016990+9.93%
60 dana$ +0.0222903746+30.73%
90 dana$ +0.00130845111721094+1.84%

Što je Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Digital Fitness (DEFIT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Digital Fitness Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Digital Fitness (DEFIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Digital Fitness (DEFIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Digital Fitness.

Provjerite Digital Fitness predviđanje cijene sada!

DEFIT u lokalnim valutama

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Digital Fitness (DEFIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEFIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Digital Fitness (DEFIT)

Koliko Digital Fitness (DEFIT) vrijedi danas?
Cijena DEFIT uživo u USD je 0.072543 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEFIT u USD?
Trenutačna cijena DEFIT u USD je $ 0.072543. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Digital Fitness?
Tržišna kapitalizacija za DEFIT je $ 2.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEFIT?
Količina u optjecaju za DEFIT je 31.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEFIT?
DEFIT je postigao ATH cijenu od 1.28 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEFIT?
DEFIT je vidio ATL cijenu od 0.0138919 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEFIT?
24-satni obujam trgovanja za DEFIT je -- USD.
Hoće li DEFIT još narasti ove godine?
DEFIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEFIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:16:58 (UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.