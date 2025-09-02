Digital Fitness (DEFIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.069868 $ 0.069868 $ 0.069868 24-satna najniža cijena $ 0.07361 $ 0.07361 $ 0.07361 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.069868$ 0.069868 $ 0.069868 24-satna najviša cijena $ 0.07361$ 0.07361 $ 0.07361 Najviša cijena ikada $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Najniža cijena $ 0.0138919$ 0.0138919 $ 0.0138919 Promjena cijene (1H) +0.88% Promjena cijene (1D) -1.44% Promjena cijene (7D) -1.44% Promjena cijene (7D) -1.44%

Digital Fitness (DEFIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.072543. Tijekom protekla 24 sata, DEFITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.069868 i najviše cijene $ 0.07361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEFIT je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0138919.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEFIT se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Digital Fitness (DEFIT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Količina u optjecaju 31.37M 31.37M 31.37M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Digital Fitness je $ 2.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEFIT je 31.37M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.63M.