DigiMetaverse (DGMV) Informacije We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most. Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services. Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight Službena web stranica: https://www.digicorplabs.com/ Kupi DGMV odmah!

DigiMetaverse (DGMV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DigiMetaverse (DGMV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Povijesni maksimum: $ 0.409349 $ 0.409349 $ 0.409349 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0.00291146 $ 0.00291146 $ 0.00291146 Saznajte više o cijeni DigiMetaverse (DGMV)

DigiMetaverse (DGMV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DigiMetaverse (DGMV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DGMV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DGMV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DGMV tokena, istražite DGMV cijenu tokena uživo!

DGMV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DGMV? Naša DGMV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DGMV predviđanje cijene tokena odmah!

