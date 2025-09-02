DigiHealth (DGH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00137523 $ 0.00137523 $ 0.00137523 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00137523$ 0.00137523 $ 0.00137523 Najviša cijena ikada $ 0.0033402$ 0.0033402 $ 0.0033402 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.74% Promjena cijene (1D) -10.30% Promjena cijene (7D) -41.64% Promjena cijene (7D) -41.64%

DigiHealth (DGH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00122964. Tijekom protekla 24 sata, DGHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00137523, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGH je $ 0.0033402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGH se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, -10.30% u posljednjih 24 sata i -41.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DigiHealth (DGH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DigiHealth je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGH je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.