DIGGER AI Logotip

DIGGER AI Cijena (DIGGAI)

Neuvršten

1 DIGGAI u USD cijena uživo:

--
----
-2.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena DIGGER AI (DIGGAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:43:17 (UTC+8)

DIGGER AI (DIGGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000985
$ 0.00000985$ 0.00000985
24-satna najniža cijena
$ 0.00001051
$ 0.00001051$ 0.00001051
24-satna najviša cijena

$ 0.00000985
$ 0.00000985$ 0.00000985

$ 0.00001051
$ 0.00001051$ 0.00001051

$ 0.00080229
$ 0.00080229$ 0.00080229

$ 0.00000535
$ 0.00000535$ 0.00000535

+0.50%

-2.57%

-0.03%

-0.03%

DIGGER AI (DIGGAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001021. Tijekom protekla 24 sata, DIGGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000985 i najviše cijene $ 0.00001051, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIGGAI je $ 0.00080229, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000535.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIGGAI se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -2.57% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DIGGER AI (DIGGAI)

$ 10.22K
$ 10.22K$ 10.22K

--
----

$ 10.22K
$ 10.22K$ 10.22K

999.48M
999.48M 999.48M

999,483,359.979037
999,483,359.979037 999,483,359.979037

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIGGER AI je $ 10.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIGGAI je 999.48M, s ukupnom količinom od 999483359.979037. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.22K.

DIGGER AI (DIGGAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DIGGER AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DIGGER AI u USD iznosila je $ +0.0000023717.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DIGGER AI u USD iznosila je $ +0.0000022225.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DIGGER AI u USD iznosila je $ +0.000001853044829966154.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.57%
30 dana$ +0.0000023717+23.23%
60 dana$ +0.0000022225+21.77%
90 dana$ +0.000001853044829966154+22.17%

Što je DIGGER AI (DIGGAI)

DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions.

DIGGER AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DIGGER AI (DIGGAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DIGGER AI (DIGGAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DIGGER AI.

Provjerite DIGGER AI predviđanje cijene sada!

DIGGAI u lokalnim valutama

DIGGER AI (DIGGAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DIGGER AI (DIGGAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DIGGAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DIGGER AI (DIGGAI)

Koliko DIGGER AI (DIGGAI) vrijedi danas?
Cijena DIGGAI uživo u USD je 0.00001021 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DIGGAI u USD?
Trenutačna cijena DIGGAI u USD je $ 0.00001021. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DIGGER AI?
Tržišna kapitalizacija za DIGGAI je $ 10.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DIGGAI?
Količina u optjecaju za DIGGAI je 999.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DIGGAI?
DIGGAI je postigao ATH cijenu od 0.00080229 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DIGGAI?
DIGGAI je vidio ATL cijenu od 0.00000535 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DIGGAI?
24-satni obujam trgovanja za DIGGAI je -- USD.
Hoće li DIGGAI još narasti ove godine?
DIGGAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DIGGAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:43:17 (UTC+8)

