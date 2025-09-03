DIGGER AI (DIGGAI) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00000985
24-satna najviša cijena $ 0.00001051
Najviša cijena ikada $ 0.00080229
Najniža cijena $ 0.00000535
Promjena cijene (1H) +0.50%
Promjena cijene (1D) -2.57%
Promjena cijene (7D) -0.03%

DIGGER AI (DIGGAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001021. Tijekom protekla 24 sata, DIGGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000985 i najviše cijene $ 0.00001051, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIGGAI je $ 0.00080229, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000535.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIGGAI se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -2.57% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DIGGER AI (DIGGAI)

Tržišna kapitalizacija $ 10.22K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.22K
Količina u optjecaju 999.48M
Ukupna količina 999,483,359.979037

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIGGER AI je $ 10.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIGGAI je 999.48M, s ukupnom količinom od 999483359.979037. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.22K.