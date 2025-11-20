Diem Cijena danas

Trenutačna cijena Diem (DIEM) danas je $ 113.26, s promjenom od 4.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DIEM u USD je $ 113.26 po DIEM.

Diem trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,664,113, s količinom u optjecaju od 32.33K DIEM. Tijekom posljednja 24 sata, DIEM trgovao je između $ 101.27 (niska) i $ 114.52 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 347.15, dok je rekordna najniža cijena bila $ 94.45.

U kratkoročnim performansama, DIEM se kretao -0.01% u posljednjem satu i -1.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Diem (DIEM)

Tržišna kapitalizacija $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Količina u optjecaju 32.33K 32.33K 32.33K Ukupna količina 32,331.54931345645 32,331.54931345645 32,331.54931345645

Trenutačna tržišna kapitalizacija Diem je $ 3.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIEM je 32.33K, s ukupnom količinom od 32331.54931345645. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.66M.