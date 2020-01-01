Didi Duck (DIDID) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Didi Duck (DIDID), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Didi Duck (DIDID) Informacije Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins. Službena web stranica: https://didid.lol/ Kupi DIDID odmah!

Didi Duck (DIDID) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Didi Duck (DIDID), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 217.35K $ 217.35K $ 217.35K Ukupna količina: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Količina u optjecaju: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 217.35K $ 217.35K $ 217.35K Povijesni maksimum: $ 0.00133306 $ 0.00133306 $ 0.00133306 Povijesni minimum: $ 0.00014101 $ 0.00014101 $ 0.00014101 Trenutna cijena: $ 0.0002175 $ 0.0002175 $ 0.0002175 Saznajte više o cijeni Didi Duck (DIDID)

Didi Duck (DIDID) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Didi Duck (DIDID) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DIDID tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DIDID tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DIDID tokena, istražite DIDID cijenu tokena uživo!

DIDID Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DIDID? Naša DIDID stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DIDID predviđanje cijene tokena odmah!

