Didi Duck (DIDID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00133306$ 0.00133306 $ 0.00133306 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) +6.50% Promjena cijene (7D) +6.50%

Didi Duck (DIDID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DIDIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIDID je $ 0.00133306, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIDID se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i +6.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Didi Duck (DIDID)

Tržišna kapitalizacija $ 212.71K$ 212.71K $ 212.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 212.71K$ 212.71K $ 212.71K Količina u optjecaju 998.36M 998.36M 998.36M Ukupna količina 998,361,483.13 998,361,483.13 998,361,483.13

Trenutačna tržišna kapitalizacija Didi Duck je $ 212.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIDID je 998.36M, s ukupnom količinom od 998361483.13. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 212.71K.