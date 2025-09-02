Više o DIDID

Didi Duck Logotip

Didi Duck Cijena (DIDID)

Neuvršten

1 DIDID u USD cijena uživo:

$0.00021306$0.00021306
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Didi Duck (DIDID)
Didi Duck (DIDID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.16%

-0.38%

+6.50%

+6.50%

Didi Duck (DIDID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DIDIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIDID je $ 0.00133306, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIDID se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i +6.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Didi Duck (DIDID)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Didi Duck je $ 212.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIDID je 998.36M, s ukupnom količinom od 998361483.13. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 212.71K.

Didi Duck (DIDID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Didi Duck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Didi Duck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Didi Duck u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Didi Duck u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.38%
30 dana$ 0-16.73%
60 dana$ 0-18.82%
90 dana$ 0--

Što je Didi Duck (DIDID)

Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins.

Resurs Didi Duck (DIDID)

Službena web-stranica

Didi Duck Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Didi Duck (DIDID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Didi Duck (DIDID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Didi Duck.

Provjerite Didi Duck predviđanje cijene sada!

DIDID u lokalnim valutama

Didi Duck (DIDID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Didi Duck (DIDID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DIDID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Didi Duck (DIDID)

Koliko Didi Duck (DIDID) vrijedi danas?
Cijena DIDID uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DIDID u USD?
Trenutačna cijena DIDID u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Didi Duck?
Tržišna kapitalizacija za DIDID je $ 212.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DIDID?
Količina u optjecaju za DIDID je 998.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DIDID?
DIDID je postigao ATH cijenu od 0.00133306 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DIDID?
DIDID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DIDID?
24-satni obujam trgovanja za DIDID je -- USD.
Hoće li DIDID još narasti ove godine?
DIDID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DIDID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.