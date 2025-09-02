Više o DDBAM

Didi Bam Bam Logotip

Didi Bam Bam Cijena (DDBAM)

Neuvršten

1 DDBAM u USD cijena uživo:

$0.081989
-4.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Didi Bam Bam (DDBAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:32:25 (UTC+8)

Didi Bam Bam (DDBAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.079255
24-satna najniža cijena
$ 0.085423
24-satna najviša cijena

$ 0.079255
$ 0.085423
$ 0.596253
$ 0.062681
--

-4.02%

-14.70%

-14.70%

Didi Bam Bam (DDBAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.081989. Tijekom protekla 24 sata, DDBAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.079255 i najviše cijene $ 0.085423, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DDBAM je $ 0.596253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.062681.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DDBAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.02% u posljednjih 24 sata i -14.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Didi Bam Bam (DDBAM)

$ 1.72M
--
$ 1.72M
21.00M
21,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Didi Bam Bam je $ 1.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DDBAM je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.

Didi Bam Bam (DDBAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Didi Bam Bam u USD iznosila je $ -0.00343413141856587.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Didi Bam Bam u USD iznosila je $ +0.0059725460.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Didi Bam Bam u USD iznosila je $ +0.0143592091.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Didi Bam Bam u USD iznosila je $ +0.00024242599327678.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00343413141856587-4.02%
30 dana$ +0.0059725460+7.28%
60 dana$ +0.0143592091+17.51%
90 dana$ +0.00024242599327678+0.30%

Što je Didi Bam Bam (DDBAM)

Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Didi Bam Bam (DDBAM)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Didi Bam Bam Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Didi Bam Bam (DDBAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Didi Bam Bam (DDBAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Didi Bam Bam.

Provjerite Didi Bam Bam predviđanje cijene sada!

DDBAM u lokalnim valutama

Didi Bam Bam (DDBAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Didi Bam Bam (DDBAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DDBAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Didi Bam Bam (DDBAM)

Koliko Didi Bam Bam (DDBAM) vrijedi danas?
Cijena DDBAM uživo u USD je 0.081989 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DDBAM u USD?
Trenutačna cijena DDBAM u USD je $ 0.081989. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Didi Bam Bam?
Tržišna kapitalizacija za DDBAM je $ 1.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DDBAM?
Količina u optjecaju za DDBAM je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DDBAM?
DDBAM je postigao ATH cijenu od 0.596253 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DDBAM?
DDBAM je vidio ATL cijenu od 0.062681 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DDBAM?
24-satni obujam trgovanja za DDBAM je -- USD.
Hoće li DDBAM još narasti ove godine?
DDBAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DDBAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.