Didi Bam Bam (DDBAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.079255 $ 0.079255 $ 0.079255 24-satna najniža cijena $ 0.085423 $ 0.085423 $ 0.085423 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.079255$ 0.079255 $ 0.079255 24-satna najviša cijena $ 0.085423$ 0.085423 $ 0.085423 Najviša cijena ikada $ 0.596253$ 0.596253 $ 0.596253 Najniža cijena $ 0.062681$ 0.062681 $ 0.062681 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -4.02% Promjena cijene (7D) -14.70% Promjena cijene (7D) -14.70%

Didi Bam Bam (DDBAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.081989. Tijekom protekla 24 sata, DDBAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.079255 i najviše cijene $ 0.085423, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DDBAM je $ 0.596253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.062681.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DDBAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.02% u posljednjih 24 sata i -14.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Didi Bam Bam (DDBAM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Didi Bam Bam je $ 1.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DDBAM je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.