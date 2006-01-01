DiamondShell (DSHELL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DiamondShell (DSHELL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DiamondShell (DSHELL) Informacije DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Službena web stranica: https://diamondshell.finance/ Bijela knjiga: https://docs.diamondshell.finance Kupi DSHELL odmah!

DiamondShell (DSHELL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DiamondShell (DSHELL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.87K $ 9.87K $ 9.87K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Povijesni maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Povijesni minimum: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Trenutna cijena: $ 0.01794758 $ 0.01794758 $ 0.01794758 Saznajte više o cijeni DiamondShell (DSHELL)

DiamondShell (DSHELL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DiamondShell (DSHELL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DSHELL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DSHELL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DSHELL tokena, istražite DSHELL cijenu tokena uživo!

DSHELL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DSHELL? Naša DSHELL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DSHELL predviđanje cijene tokena odmah!

