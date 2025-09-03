Više o DSHELL

DSHELL Informacije o cijeni

DSHELL Bijela knjiga

DSHELL Službena web stranica

DSHELL Tokenomija

DSHELL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DiamondShell Logotip

DiamondShell Cijena (DSHELL)

Neuvršten

1 DSHELL u USD cijena uživo:

$0.01794758
$0.01794758$0.01794758
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DiamondShell (DSHELL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:42:59 (UTC+8)

DiamondShell (DSHELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 0.01350254
$ 0.01350254$ 0.01350254

--

--

0.00%

0.00%

DiamondShell (DSHELL) cijena u stvarnom vremenu je $0.01794758. Tijekom protekla 24 sata, DSHELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSHELL je $ 1.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01350254.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSHELL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DiamondShell (DSHELL)

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

--
----

$ 17.95K
$ 17.95K$ 17.95K

550.00K
550.00K 550.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DiamondShell je $ 9.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSHELL je 550.00K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.95K.

DiamondShell (DSHELL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DiamondShell u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DiamondShell u USD iznosila je $ +0.0023374658.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DiamondShell u USD iznosila je $ +0.0054690942.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DiamondShell u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0023374658+13.02%
60 dana$ +0.0054690942+30.47%
90 dana$ 0--

Što je DiamondShell (DSHELL)

DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DiamondShell (DSHELL)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

DiamondShell Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DiamondShell (DSHELL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DiamondShell (DSHELL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DiamondShell.

Provjerite DiamondShell predviđanje cijene sada!

DSHELL u lokalnim valutama

DiamondShell (DSHELL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DiamondShell (DSHELL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DSHELL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DiamondShell (DSHELL)

Koliko DiamondShell (DSHELL) vrijedi danas?
Cijena DSHELL uživo u USD je 0.01794758 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DSHELL u USD?
Trenutačna cijena DSHELL u USD je $ 0.01794758. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DiamondShell?
Tržišna kapitalizacija za DSHELL je $ 9.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DSHELL?
Količina u optjecaju za DSHELL je 550.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DSHELL?
DSHELL je postigao ATH cijenu od 1.1 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DSHELL?
DSHELL je vidio ATL cijenu od 0.01350254 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DSHELL?
24-satni obujam trgovanja za DSHELL je -- USD.
Hoće li DSHELL još narasti ove godine?
DSHELL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DSHELL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:42:59 (UTC+8)

DiamondShell (DSHELL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.