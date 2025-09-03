DiamondShell (DSHELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Najniža cijena $ 0.01350254$ 0.01350254 $ 0.01350254 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

DiamondShell (DSHELL) cijena u stvarnom vremenu je $0.01794758. Tijekom protekla 24 sata, DSHELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSHELL je $ 1.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01350254.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSHELL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DiamondShell (DSHELL)

Tržišna kapitalizacija $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.95K$ 17.95K $ 17.95K Količina u optjecaju 550.00K 550.00K 550.00K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DiamondShell je $ 9.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSHELL je 550.00K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.95K.