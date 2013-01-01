Diamond (DMD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Diamond (DMD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Diamond (DMD) Informacije Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins. Službena web stranica: http://bit.diamonds/ Bijela knjiga: https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home Kupi DMD odmah!

Diamond (DMD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Diamond (DMD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Ukupna količina: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Količina u optjecaju: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.74M $ 11.74M $ 11.74M Povijesni maksimum: $ 33.58 $ 33.58 $ 33.58 Povijesni minimum: $ 0.055845 $ 0.055845 $ 0.055845 Trenutna cijena: $ 2.68 $ 2.68 $ 2.68 Saznajte više o cijeni Diamond (DMD)

Diamond (DMD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Diamond (DMD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMD tokena, istražite DMD cijenu tokena uživo!

