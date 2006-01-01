DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DIAMOND The Cat Coin (DMTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Informacije DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC. Službena web stranica: https://www.dmtcsolana.com/ Bijela knjiga: https://docs.dmtcsolana.com/ Kupi DMTC odmah!

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DIAMOND The Cat Coin (DMTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.73K Ukupna količina: $ 999.88M Količina u optjecaju: $ 999.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.73K Povijesni maksimum: $ 0.01973356 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DIAMOND The Cat Coin (DMTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMTC tokena, istražite DMTC cijenu tokena uživo!

