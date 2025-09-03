DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01973356$ 0.01973356 $ 0.01973356 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DMTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMTC je $ 0.01973356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMTC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Tržišna kapitalizacija $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,881,182.2436262 999,881,182.2436262 999,881,182.2436262

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIAMOND The Cat Coin je $ 6.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMTC je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881182.2436262. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.82K.