Diamond Hands (DHANDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003213 $ 0.00003213 $ 0.00003213 24-satna najniža cijena $ 0.00003331 $ 0.00003331 $ 0.00003331 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003213$ 0.00003213 $ 0.00003213 24-satna najviša cijena $ 0.00003331$ 0.00003331 $ 0.00003331 Najviša cijena ikada $ 0.00043911$ 0.00043911 $ 0.00043911 Najniža cijena $ 0.00001565$ 0.00001565 $ 0.00001565 Promjena cijene (1H) -1.06% Promjena cijene (1D) -1.13% Promjena cijene (7D) +5.95% Promjena cijene (7D) +5.95%

Diamond Hands (DHANDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003253. Tijekom protekla 24 sata, DHANDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003213 i najviše cijene $ 0.00003331, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DHANDS je $ 0.00043911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001565.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DHANDS se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, -1.13% u posljednjih 24 sata i +5.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Diamond Hands (DHANDS)

Tržišna kapitalizacija $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Količina u optjecaju 998.26M 998.26M 998.26M Ukupna količina 998,257,796.533796 998,257,796.533796 998,257,796.533796

Trenutačna tržišna kapitalizacija Diamond Hands je $ 32.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DHANDS je 998.26M, s ukupnom količinom od 998257796.533796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.66K.