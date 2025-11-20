Dialectic BTC Vault Cijena danas

Trenutačna cijena Dialectic BTC Vault (DBIT) danas je $ 97,340, s promjenom od 0.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DBIT u USD je $ 97,340 po DBIT.

Dialectic BTC Vault trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,362,454, s količinom u optjecaju od 127.10 DBIT. Tijekom posljednja 24 sata, DBIT trgovao je između $ 90,977 (niska) i $ 97,998 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 126,288, dok je rekordna najniža cijena bila $ 89,097.

U kratkoročnim performansama, DBIT se kretao +0.94% u posljednjem satu i -6.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dialectic BTC Vault (DBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 12.36M$ 12.36M $ 12.36M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.36M$ 12.36M $ 12.36M Količina u optjecaju 127.10 127.10 127.10 Ukupna količina 127.0964940739766 127.0964940739766 127.0964940739766

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dialectic BTC Vault je $ 12.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DBIT je 127.10, s ukupnom količinom od 127.0964940739766. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.36M.